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13:39, 28 июня 2023Бывший СССР

Зеленский оценил возможность заморозки конфликта на Украине

Зеленский заявил, что Украина никогда не согласится на заморозку конфликта

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе выступления в Верховной Раде заявил, что Киев никогда не согласится на какую-либо форму заморозки конфликта. Об этом сообщает ТАСС.

В этом контексте он напомнил о предложенной им ранее «формуле мира». По мнению Зеленского, она является универсальной и может помочь странам, которые столкнулись с военной агрессией.

Глава государства уже не единожды заявлял, что не пойдет на заморозку конфликта, и требовал вывода российских войск с территории страны.

В ноябре 2022 года Зеленский представил «формулу мира», состоящую из пяти пунктов. Среди прочего, украинские власти требуют гарантий безопасности для страны, а также наказания для России.

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    Алевтина Запольская
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