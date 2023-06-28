Зеленский оценил возможность заморозки конфликта на Украине
Зеленский заявил, что Украина никогда не согласится на заморозку конфликта
Президент Украины Владимир Зеленский в ходе выступления в Верховной Раде заявил, что Киев никогда не согласится на какую-либо форму заморозки конфликта. Об этом сообщает ТАСС.
В этом контексте он напомнил о предложенной им ранее «формуле мира». По мнению Зеленского, она является универсальной и может помочь странам, которые столкнулись с военной агрессией.
Глава государства уже не единожды заявлял, что не пойдет на заморозку конфликта, и требовал вывода российских войск с территории страны.
В ноябре 2022 года Зеленский представил «формулу мира», состоящую из пяти пунктов. Среди прочего, украинские власти требуют гарантий безопасности для страны, а также наказания для России.