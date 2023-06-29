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17:07, 29 июня 2023Россия

В небе над Ленобластью заметили неизвестный вертолет

78.ru: в небе над Ленинградской областью очевидцы заметили неизвестный вертолет

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

В небе над Ленинградской областью заметили неизвестный вертолет. Об этом со ссылкой на очевидцев 29 июня сообщает 78.ru.

Летательный аппарат белого цвета видели с северной части Приозерска, в 200 метрах над землей. По сведениям местных жителей, он летел вдоль береговой линии Ладожского озера.

Модель воздушного судна определить не удалось, но свидетели утверждают, что он был российским. Издание уточняет, что силы противовоздушной обороны подняты не были. Создана специальная комиссия по расследованию инцидента.

В мае в деревне Гостилицы под Петербургом произошел пожар на территории аэродрома. В ангарах находились вертолеты — их эвакуировали. В результате случившегося никто не пострадал.

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    Евгения Куликова
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