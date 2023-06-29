Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
03:06, 29 июня 2023Мир

В США назвали Россию безопасным местом для украинцев

Ветеран США Дрейвен: украинцы были бы в большей безопасности под российскими знаменами

Фото: Shannon Stapleton / Reuters

Ветеран Вооруженных сил США Ноктис Дрейвен заявил, что украинцы были бы в гораздо большей безопасности «под российскими знаменами». Об этом он написал в Twitter.

По его словам, Россия никогда не стремилась присоединить и контролировать всю Украину. Он подчеркнул, что речь изначально шла лишь о тех регионах, которые традиционно были русскоязычными.

Ветеран добавил, что на сегодняшний день необходимо спасать всю Украину. «Похоже, Украина нуждается в спасении не только от Запада, но, как показывает эта история, и от самой себя», — написал он.

Ранее Дрейвен указал на обман Запада Украиной. По мнению американского офицера, военная помощь Киеву на сумму почти 200 миллиардов долларов является «разводом на деньги» западных налогоплательщиков, поскольку пойдет на нужды контрнаступления, которое не увенчается успехом.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости
    Путин оценил реакцию россиян во время попытки мятежа. Что о последних событиях думают в Дагестане?
    Неизвестные попытались проникнуть в тюрьму и освободить заключенных
    В Госдуме предложили частично запретить продажу в общепите пива и сидра
    При перестрелке у консульства США в Саудовской Аравии погиб охранник
    В России произошла нехватка водителей грузовиков
    США одобрили возможную продажу Польше систем ПВО и ПРО
    Российский танк подбил БМП ВСУ с расстояния 9,5 километра
    Мадонна продала бывший дом The Weeknd за миллионы долларов
    В США назвали Россию безопасным местом для украинцев
    В Германии заявили о провале попытки Бербок навредить России
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.