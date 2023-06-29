Ветеран США Дрейвен: украинцы были бы в большей безопасности под российскими знаменами

Ветеран Вооруженных сил США Ноктис Дрейвен заявил, что украинцы были бы в гораздо большей безопасности «под российскими знаменами». Об этом он написал в Twitter.

По его словам, Россия никогда не стремилась присоединить и контролировать всю Украину. Он подчеркнул, что речь изначально шла лишь о тех регионах, которые традиционно были русскоязычными.

Ветеран добавил, что на сегодняшний день необходимо спасать всю Украину. «Похоже, Украина нуждается в спасении не только от Запада, но, как показывает эта история, и от самой себя», — написал он.

Ранее Дрейвен указал на обман Запада Украиной. По мнению американского офицера, военная помощь Киеву на сумму почти 200 миллиардов долларов является «разводом на деньги» западных налогоплательщиков, поскольку пойдет на нужды контрнаступления, которое не увенчается успехом.

