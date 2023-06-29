Задержание ФСБ собиравшего информацию для СБУ россиянина попало на видео

Задержание ФСБ жителя ЛНР, собиравшего информацию для Украины, попало на видео

Задержание сотрудниками ФСБ жителя города Стаханова в Луганской народной республике (ЛНР) попало на видео. Его в четверг, 29 июня, публикует ТАСС.

На кадрах видно, как силовики подъезжают к мужчине с пакетами, валят его на землю и надевают на него наручники. Сразу после этого мужчину ведут в машину и предъявляют ему свое удостоверение. На видео также попал фрагмент допроса задержанного. Он сообщил, что собирал и передавал информацию о скрытых позициях военных ВС РФ и местах дислокации военной техники украинскому куратору.

Ранее стало известно, что в отношении мужчины возбуждено уголовные дело по статье 275 («Государственная измена») УК РФ.