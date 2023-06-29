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13:02, 29 июня 2023Силовые структуры

Задержание передававшего СБУ данные об участниках СВО шпиона попало на видео

Задержание ФСБ шпиона в Пензе, передавшего СБУ данные об участниках СВО, попало на видео

Задержание сотрудниками ФСБ украинского шпиона в Пензе, который передавал Службе безопасности Украины (СБУ) данные об участниках специальной военной операции (СВО) и их семьях, попало на видео. Кадры публикует IZ.RU.

На них видно, как силовики останавливают мужчину около его автомобиля, валят на землю и надевают на него наручники. После этого мужчину ведут в его квартиру, где проводят осмотр. Внимание силовиков привлекли бумаги на рабочем столе задержанного. В результате мужчину доставили в отделение.

Ранее стало известно, что в отношении задержанного возбудили уголовное дело по статье о государственной измене. Было установлено, что мужчина за вознаграждение работал на СБУ.

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    Илона Палей
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