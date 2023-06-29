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13:21, 29 июня 2023Бывший СССР

Ночной удар вертолета Ка-52 по бронетехнике ВСУ попал на видео

Минобороны России показало кадры ночного удара вертолета Ка-52 по бронетехнике ВСУ

Министерство обороны России показало кадры ночного удара российского вертолета Ка-52 по бронетехнике Вооруженных сил Украины (ВСУ).

На представленной записи из кабины вертолета видно, как в поле стоит две единицы украинской бронетехники. Экипаж Ка-52 совершает последовательный пуск двух управляемых ракет, которые уничтожают машины ВСУ.

Ранее Минобороны России показало иное видео работы Ка-52. На нем экипаж вертолета уничтожает движущуюся колонну техники ВСУ на южнодонецком направлении.

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    Алевтина Запольская
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