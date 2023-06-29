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20:39, 29 июня 2023Силовые структуры

Задержание собиравшей информацию для ГУР МОУ украинки попало на видео

ФСБ показала видео задержания жительницы ЛНР, собиравшей информацию о российских военных

Задержание сотрудниками ФСБ жительницы Луганска, которую подозревают в шпионаже в пользу Украины, попало на видео. Его в четверг, 29 июня, публикует ТАСС.

На кадрах видно, как силовики подъезжают на остановку к женщине, берут ее под руки и сажают в машину. На видео также попал фрагмент ее допроса. Задержанная рассказала, что наблюдала за военной техникой Вооруженных сил России, когда ехала на работу или дачу, а также возвращалась домой, а потом сообщала о местах дислокации российских военных Главному управлению разведки Министерства обороны Украины (ГУР МОУ).

Ранее стало известно, что украинка общалась с разведкой соседней страны через Telegram. Женщина признала вину.

По факту произошедшего возбуждено дело по статье 276 («Шпионаж») УК РФ.

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    Варвара Митина
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