Силовые структуры
Задержание собиравшей информацию для ГУР МОУ украинки попало на видео
ФСБ показала видео задержания жительницы ЛНР, собиравшей информацию о российских военных
Задержание сотрудниками ФСБ жительницы Луганска, которую подозревают в шпионаже в пользу Украины, попало на видео. Его в четверг, 29 июня, публикует ТАСС.
На кадрах видно, как силовики подъезжают на остановку к женщине, берут ее под руки и сажают в машину. На видео также попал фрагмент ее допроса. Задержанная рассказала, что наблюдала за военной техникой Вооруженных сил России, когда ехала на работу или дачу, а также возвращалась домой, а потом сообщала о местах дислокации российских военных Главному управлению разведки Министерства обороны Украины (ГУР МОУ).
Ранее стало известно, что украинка общалась с разведкой соседней страны через Telegram. Женщина признала вину.
По факту произошедшего возбуждено дело по статье 276 («Шпионаж») УК РФ.