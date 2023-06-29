В Запорожской области заявили о продолжении обмеления Каховского водохранилища

Андрей Сигута заявил о продолжении обмеления Каховского водохранилища

Вода в Каховском водохранилище остается на уровне шести метров, оно полностью не высохло, но продолжает мелеть. Об этом сообщил глава Мелитопольского района Запорожской области Андрей Сигута. Его слова приводит РИА Новости.

«Воду постоянно берут на пробы, несколько раз в сутки. Также есть вода в каналах… Постоянно проводятся анализы», — уточнил Сигута.

По его словам, точная площадь высохшего участка водохранилища пока не подсчитывалась.

Каховская ГЭС была частично разрушена в ночь на 6 июня. В результате произошел неконтролируемый сброс воды из Каховского водохранилища. Произошедшее назвали терактом. По словам главы Минобороны России Сергея Шойгу, возможной целью подрыва объекта стала переброска подразделений украинских войск.