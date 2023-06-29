Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
13:32, 29 июня 2023Бывший СССР

В США заявили о катастрофических потерях ВСУ

Forbes: ВСУ из-за минных заграждений РФ понесли катастрофические потери у Малой Токмачки

Фото: Serhii Nuzhnenko / Reuters

Попытка Вооруженных сил Украины (ВСУ) преодолеть российские минные заграждения 8 июня обернулась катастрофическими последствиями, более серьезными, чем предполагалось изначально. Об этом пишет в статье для Forbes обозреватель Дэвид Экс.

«Украинское поражение под Малой Токмачкой оказалось более катастрофическим, чем мы предполагали», — комментирует Экс.

Изначально аналитики считали потери ВСУ меньшими, но после двухнедельного подсчета пришли к неутешительным выводам: украинские военные потеряли не менее 17 М2 Bradley, 4 танка Leopard 2A6, 3 Leopard 2R и машину разминирования Wisent.

«За час боя группа 47-й и 33-й бригад потеряла почти пятую часть М2, пятую часть своих Leopard 2A6 и половину Leopard 2R», — говорится в материале.

И хотя США незамедлительно пообещали поставить еще Bradley, с танками могут возникнуть проблемы — европейцам их еще где-то нужно достать.

Ранее пленный боец ВСУ Денис Сосницкий рассказал, что сдался российским войскам, осознав, что только таким способом сможет сохранить жизнь.

Что думаешь? Оцени!
    Варвара Кошечкина
    Обсудить
    Последние новости
    В Госдуме заявили об исключении «Вагнера» из участников СВО перед мятежом
    Шесть грузовых вагонов сошли с рельсов в Москве
    Глава НАТО озвучил сроки рассмотрения членства Украины в альянсе
    Россиянку заподозрили в избиениях падчерицы из ненависти в течение двух лет
    Россияне рассказали о самых частых причинах стресса на работе
    В Британии сообщили о возможном задержании Суровикина
    В Windows 11 появилась замена паролей
    Чемпионка ОИ из России объяснила желание развестись с уехавшим в США мужем
    Небо Нью-Йорка снова заволокло дымом
    В Госдуме назвали три толкнувших Пригожина на мятеж фактора
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.