В США заявили о катастрофических потерях ВСУ

Forbes: ВСУ из-за минных заграждений РФ понесли катастрофические потери у Малой Токмачки

Попытка Вооруженных сил Украины (ВСУ) преодолеть российские минные заграждения 8 июня обернулась катастрофическими последствиями, более серьезными, чем предполагалось изначально. Об этом пишет в статье для Forbes обозреватель Дэвид Экс.

«Украинское поражение под Малой Токмачкой оказалось более катастрофическим, чем мы предполагали», — комментирует Экс.

Изначально аналитики считали потери ВСУ меньшими, но после двухнедельного подсчета пришли к неутешительным выводам: украинские военные потеряли не менее 17 М2 Bradley, 4 танка Leopard 2A6, 3 Leopard 2R и машину разминирования Wisent.

«За час боя группа 47-й и 33-й бригад потеряла почти пятую часть М2, пятую часть своих Leopard 2A6 и половину Leopard 2R», — говорится в материале.

И хотя США незамедлительно пообещали поставить еще Bradley, с танками могут возникнуть проблемы — европейцам их еще где-то нужно достать.

Ранее пленный боец ВСУ Денис Сосницкий рассказал, что сдался российским войскам, осознав, что только таким способом сможет сохранить жизнь.