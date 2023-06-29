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12:59, 29 июня 2023Бывший СССР

Боец ВСУ рассказал историю о сдаче в плен Российской армии

Боец ВСУ Сосницкий рассказал, как сдался в плен Российской армии и сохранил жизнь

Фото: Anna Voitenko / Reuters

Пленный боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) Денис Сосницкий рассказал, что сдался Российской армии, осознав, что только так сможет сохранить жизнь. Слова военнослужащего передает РИА Новости.

Его команда получила приказ отходить после ранения первого бойца, однако тогда группа уже была окружена российскими силами. Когда они «забились в тупик», на них стали падать снаряды, скидываемые с дрона и гранаты. После ранения еще одного бойца, группа поняла, что «бороться нет смысла».

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    Алевтина Запольская
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