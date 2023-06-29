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13:40, 29 июня 2023Россия

В Кремле ответили на вопрос о месте нахождения Пригожина после мятежа «Вагнера»

Песков: в Кремле не располагают информацией о месте нахождения Пригожина после мятежа

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

В Кремле не располагают информацией о месте нахождения основателя «Группы Вагнера» Евгения Пригожина после мятежа. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, его слова приводит ТАСС.

Представитель Кремля также не стал отвечать на вопрос о возможных отставках в Минобороны России и силовых ведомствах из-за общения отдельных представителей указанных структур с Пригожиным. «Здесь абсолютно не в моей прерогативе этот вопрос», — сказал Песков.

В ночь на 24 июня Пригожин обвинил Минобороны России в нанесении удара по тыловым объектам ЧВК «Вагнер» и объявил о начале вооруженного мятежа.

Ранее в Кремле ответили на вопрос о будущем ЧВК в России. По словам Пескова, предложения о возможном правовом статусе таких организаций находятся на стадии обсуждения.

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    Алан Босиков
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