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13:35, 28 июня 2023Россия

В Кремле ответили на вопрос о будущем ЧВК в России

Песков заявил, что вопрос о возможном правовом статусе ЧВК в России продолжает обсуждаться

Фото: Сергей Пивоваров / РИА Новости

Вопрос о возможном правовом статусе частных военных компания (ЧВК) в России продолжает обсуждаться. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, его слова приводит «Интерфакс».

«Пока нет какой-то четкой позиции на этот счет. Здесь есть определенное обсуждение, оно будет продолжаться», — сообщил официальный представитель Кремля, отвечая на вопрос журналистов о будущем ЧВК и о том, планируется ли изменение законодательства для установления правового статуса таких компаний.

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В ночь на 24 июня владелец компании «Конкорд» и основатель частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин объявил о начале мятежа и обвинил российских военных в ударе по тыловым частям компании. Утром вагнеровцы заняли здание штаба Южного военного округа в центре Ростова-на-Дону, также сообщалось о присутствии колонн ЧВК в Воронежской и Липецкой областях.

В тот же день вечером, после переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, Пригожин принял решение развернуть колонны и вернуться в тыловые лагеря. После этого в Кремле заявили о прекращении уголовного дела в отношении главы ЧВК «Вагнер», которое было возбуждено ранее.

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