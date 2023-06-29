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12:12, 29 июня 2023Россия

Россиянин засудил врачей за ложно выявленную у него онкологию последней стадии

Житель Волгограда выиграл суд у больницы за ложно диагностированное ему онкозаболевание

Фото: National Cancer Institute / Unsplash

Житель Волгограда выиграл суд у местной больницы за ложно диагностированное ему онкологическое заболевание. Об этом сообщает сетевое издание «В1.ру».

О якобы имеющейся у него онкологии мужчина узнал после операции по удалению грыжи. Врачи сообщили, что болезнь находится на терминальной стадии. Узнав о диагнозе, мужчина, жена которого в тот момент находилась на третьем месяце беременности, провел дополнительные исследования. В результате удалось установить, что он полностью здоров.

Суд признал требования мужчины законными и обоснованными и обязал ответчика компенсировать ему затраты на обследование, судебные расходы. Помимо этого, истцу присудили компенсацию за моральный ущерб. По словам россиянина, он полностью удовлетворен принятым решением. «Надеюсь, систему немного изменил, контроль будет усилен», — заключил мужчина.

Ранее житель России засудил перевозчика из-за простуды во время поездки в поезде. Мужчина простудился из-за продуваемого окна, ему диагностировали воспаление легких средней степени тяжести.

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    Алан Босиков
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