Социальная сеть «ЯRus» приостановит работу с 30 июня, поскольку ищет новых инвесторов

Социальная сеть «ЯRus» приостановит работу с 30 июня, поскольку ищет новых инвесторов, об этом говорится на сайте компании.

Отмечается, что решение было принято после тщательного анализа ситуации. Работа серверов прекратится 30 июня в 15 часов по московскому времени.

«Из-за нестабильной политической ситуации на данный момент поддержка проекта приостановлена. Мы находимся в поиске новых инвесторов», — говорится в сообщении.

Представители соцсети пообещали выплатить премии, поставленные на ввод, а также завершить отношения с партнерами на позитивной ноте. «ЯRus» была запущена в 2020 году. В настоящее время ее аудитория насчитывает 12 миллионов пользователей.