Появились подробности обнаружения пропавшего четырехлетнего российского ребенка

Найденный в ЕАО четырехлетний мальчик рассказал, что заночевал на соевом поле

Четырехлетний мальчик, которого обнаружили в Еврейской автономной области (ЕАО) после пропажи, рассказал о случившемся. Его рассказ со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, передает KP.RU.

Ребенок сообщил, что во время прогулки отошел от дома и, когда понял, что потерялся, начал безуспешно искать обратную дорогу. Мальчик заночевал на соевом поле, а на следующее утро продолжил поиски дороги домой.

Мальчик пропал 28 июня — тогда сообщалось, что он находился у родственников в селе Песчаное, а затем ушел из дома в неизвестном направлении. В поисках несовершеннолетнего участвовал 71 человек, российские следователи возбудили уголовное дело. Его нашли на следующее утро две местные жительницы в районе кладбища — как сообщили в МЧС, он обгорел на солнце и был покусан комарами.

Ранее в Приамурье ребенок пропал во время охоты с отцом в тайге — там он провел почти сутки под проливным дождем до того момента, пока его не нашли сотрудники поисково-спасательного отряда. Выжить мальчику помогла собака.