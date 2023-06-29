В России начнут конфискацию животных за жестокое обращение

«Известия»: в ГД разработали законопроект о конфискации животных за жестокое обращение

В России начнут конфискацию домашних и диких животных за жестокое обращение. Соответствующий законопроект с поправками в КоАП РФ подготовил первый зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды, депутат «Единой России» Владимир Бурматов, пишут «Известия».

По словам парламентария, сегодня запрет на проживание диких животных в домашних условиях прямо прописан в законе, но нет механизма конфискации.

«Мы расширили ответственность за жестокое обращение, но это полумера. Если человек бьет, морит голодом или ненадлежащим образом содержит животное, ему может быть назначен штраф, причем его сумма может быть достаточно высокой», — подчеркнул Бурматов.

В пример недобросовестного отношения он привел блогеров, которые в прямых эфирах в соцсетях издеваются на животными.

Ранее Совет Федерации одобрил принятый Госдумой закон о штрафах за выброшенных питомцев и укусы домашних животных.