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14:02, 7 июня 2023Россия

Совфед одобрил закон о штрафах за выброшенных питомцев и укусы домашних животных

Совет Федерации одобрил законопроект о штрафах за выброшенных питомцев и укусы животных

Фото: Александр Петросян / Коммерсантъ

Совет Федерации одобрил принятый Госдумой закон о штрафах за выброшенных питомцев и укусы домашних животных. Об этом пишет ТАСС.

Как объяснила сенатор Ирина Рукавишникова, Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) дополнят тремя новыми статьями, согласно которым россияне будут наказываться за несоблюдение требований к содержанию животных, за жестокое обращение с питомцами, а также за причинение подопечными вреда жизни или здоровью других граждан.

Штрафы за брошенных питомцев могут достигать 30 тысяч рублей, а с владельцев животных, укусивших человека, могут взыскать до 200 тысяч рублей.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов, являющийся соавтором законопроекта, в беседе с «Лентой.ру» подчеркнул, что сейчас в России начался дачный сезон, и люди набрали сотни тысяч животных в частные дома, во дворы и на дачи. А уже осенью многие питомцы останутся без присмотра.

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Парламентарий также заявил о непосредственной причастности к проблеме с бездомными собаками бывших владельцев брошенных животных. «Мы же понимаем, что бездомные собаки не из воздуха материализовались. Каждой из них в свое время не повезло с хозяином, который ее выкинул на улицу. Или эти собаки являются потомками тех, от кого избавился человек», — сказал парламентарий.

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    Константин Лысяков
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