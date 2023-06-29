Пропавшего в российском регионе мальчика нашли живым

ГУМЧС: пропавший в ЕАО четырехлетний мальчик найден живым

Пропавший в Еврейской автономной области четырехлетний мальчик найден живым. Об этом сообщили в Telegram-канале управления МЧС по региону.

По информации ведомства, ребенок находился у родственников в селе Песчаное. В среду, 28 июня, после того, как ушел из дома в неизвестном направлении, он пропал. Поиски шли всю ночь — в них участвовал 71 человек. Ребенка искали и полицейские — обследовались леса и близлежащие водоемы. Было заведено уголовное дело об убийстве малолетнего.

«Ребенок найден. Живой», — говорится в публикации.

16 июня сообщалось, что на Алтае нашли девятилетнего мальчика, который пропал после прогулки с мужчиной в лесу. После этого 29-летнего россиянина задержали и возбудили в отношении него уголовное дело по статье «Похищение человека».