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05:36, 29 июня 2023Россия

Пропавшего в российском регионе мальчика нашли живым

ГУМЧС: пропавший в ЕАО четырехлетний мальчик найден живым

Фото: Svetlana Vozmilova / Global Look Press

Пропавший в Еврейской автономной области четырехлетний мальчик найден живым. Об этом сообщили в Telegram-канале управления МЧС по региону.

По информации ведомства, ребенок находился у родственников в селе Песчаное. В среду, 28 июня, после того, как ушел из дома в неизвестном направлении, он пропал. Поиски шли всю ночь — в них участвовал 71 человек. Ребенка искали и полицейские — обследовались леса и близлежащие водоемы. Было заведено уголовное дело об убийстве малолетнего.

«Ребенок найден. Живой», — говорится в публикации.

16 июня сообщалось, что на Алтае нашли девятилетнего мальчика, который пропал после прогулки с мужчиной в лесу. После этого 29-летнего россиянина задержали и возбудили в отношении него уголовное дело по статье «Похищение человека».

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    Юлия Мискевич
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