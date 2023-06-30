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10:04, 30 июня 2023Путешествия

В России начал действовать стандарт «все включено» для отелей

В отелях России начали действовать стандарты «все включено» и «ультра все включено»

Фото: Dave Photoz / Unsplash

В российских отелях вступили в силу стандарты «все включено» и «ультра все включено», к которым можно присоединиться добровольно. Об этом сообщает ТАСС.

Таким образом, теперь гостиницы должны соблюдать требования номерного фонда, питания, наличия элементов инфраструктуры, их параметров и характеристик, развлекательных мероприятий, спортивных услуг, услуг для детей, спа и прочего. Например, отечественные гостиницы должны будут предоставлять на обед и ужин неограниченное количество алкоголя по системе «все включено».

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Эксперты отмечают, что начавшие действовать стандарты смогут повысить уровень качества предоставляемых в гостиницах услуг. Тем самым это привлечет большее число туристов.

Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин объяснил, что стандарты для отелей «все включено» и «ультра все включено» необходимы, чтобы потребитель понимал, что его ожидает. Не должно быть такого, что в разных отелях разные стандарты. Вице-президент РСТ убежден, что изменений в цене при выполнении всех условий стандарта быть не должно.

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    Зарина Дзагоева
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