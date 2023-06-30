Рыночная стоимость Apple рекордно выросла

Рыночная стоимость Apple второй раз в истории превысила 3 триллиона долларов

Капитализация Apple на торгах перед рыночной сессией 30 июня второй раз в истории оказалась выше трех триллионов долларов. К 14:45 мск акции IT-гиганта подорожали на бирже NASDAQ на 0,79 процента, до 191,09 доллара. Таким образом, рыночная стоимость компании выросла до рекордных 3,005 триллиона долларов.

Впервые рыночная стоимость Apple поднялась выше трех триллионов долларов на торгах 3 января 2022 года, но тогда закончить торговый день с капитализацией выше этой отметки компании не удалось.

В аналитической компании Wedbush уверены в дальнейшем росте котировок Apple, пишет Business Insider. Там считают, что справедливая рыночная стоимость компании составляет 3,5 триллиона долларов, а согласно оптимистичному сценарию аналитиков капитализация производителя iPhone может вырасти и до 4 триллионов. Одним из основных драйверов роста эксперты назвали развитие бизнеса Apple в сфере услуг, выручка в которой в 2024 году может приблизиться к 100 миллиардам долларов.

Ранее сообщалось, что бренд Apple в 2023 году сохранил лидерство в рейтинге Brandz Top 100 Most Valuable Global Brands исследовательской компании Kantar, хотя и подешевел за год на 7 процентов, с 947 до 880 миллиардов долларов. Авторы исследования объяснили такое снижение сложной макроэкономической ситуацией и неуверенностью инвесторов в будущем.