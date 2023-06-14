Стоимость самого дорогого бренда в мире резко упала

Kantar: Apple второй год подряд признали самым дорогим брендом в мире

Бренд Apple в 2023 году сохранил лидерство в рейтинге Brandz Top 100 Most Valuable Global Brands исследовательской компании Kantar, хотя и подешевел за год на 7 процентов, с 947 до 880 миллиардов долларов. При этом суммарная стоимость сотни самых дорогих брендов мира сократилась сразу на 20 процентов, до 6,9 триллиона долларов.

Авторы доклада Kantar объяснили такое снижение сложной макроэкономической ситуацией и неуверенностью инвесторов в будущем. В цене потеряли все бренды-участники первой пятерки рейтинга.

Так, лишившийся почти трети стоимости Google все же смог удержать второе место с 577,7 миллиарда долларов, третьим идет Microsoft (502 миллиарда). В свою очередь Amazon (468 миллиардов), от которого со 191 миллиардом долларов примерно в два с половиной раза отстает McDonald’s, с минус 34 процентами выбыл из тройки.

Топ-10 самых дорогих мировых брендов в 2023 году покинули Facebook (запрещенная в России соцсеть, принадлежащая Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) и Alibaba. Их место в десятке заняли MasterCard и Coca-Cola.

Годом ранее стоимость Apple выросла на 55 процентов, а Google подорожал сразу на 78 процентов, до 820 миллиардов долларов.