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01:01, 30 июня 2023Мир

В России назвали условие для завершения конфликта на Украине

Небензя призвал США дать приказ вассалам в Киеве для завершения конфликта на Украине
Василий Небензя

Василий Небензя . Фото: Eduardo Munoz / Reuters

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя рассказал, при каких обстоятельствах может завершиться конфликт на Украине. Его слова приводит РИА Новости.

Небензя назвал условие для завершения конфликта на Украине и отметил, что для этого США «должны дать приказ своим вассалам» в Киеве.

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«Отсутствие таких сигналов и приказов говорит только об одном: у США нет потребности и желания прекращения конфликта, а есть аппетит к его продолжению и ожидание того, когда же России будет нанесено поражение, желательно (в трактовке США) стратегическое. Хочу вам сказать: вы этого не дождетесь», — подчеркнул российский постпред.

Ранее Небензя заявил об упущенном шансе мира на Украине. По его мнению, возможность урегулирования конфликта на прежних условиях была потеряна весной 2022 года. «Теперь, после того как шанс на мир благодаря США и ЕС был упущен в марте прошлого года, его условия для Украины, разумеется, будут уже другими», — заявил российский постпред.

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    Марина Совина
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