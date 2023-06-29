В России заявили об упущенном шансе мира на Украине

Постпред РФ при ООН Небензя заявил об упущенном шансе на мир на Украине весной 2022 года

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя прокомментировал возможность урегулирования конфликта на Украине. Его слова приводит РИА Новости.

Небензя подчеркнул, что шанс на установление мира на Украине стал упущенным весной 2022 года по вине США и Евросоюза. Сейчас условия урегулирования конфликта для Киева будут другими.

«Теперь, после того как шанс на мир благодаря США и ЕС был упущен в марте прошлого года, его условия для Украины, разумеется, будут уже другими», — заявил российский постпред.

Ранее глава офиса президента Украины Андрей Ермак назвал условия Киева для начала мирных переговоров с Россией. По его словам, необходимо выстроить диалог на основании «формулы мира», предложенной украинским лидером Владимиром Зеленским.

В ноябре 2022 года на саммите стран «Большой двадцатки» (G20) Зеленский представил «формулу мира», состоящую из пяти условий. Он потребовал восстановить границы Украины, гарантии безопасности для страны, а также обеспечить «радиационную безопасность» на Запорожской АЭС и ввести потолок цен на российские энергоресурсы.