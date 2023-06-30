В России выпускники не смогли поступить в вузы из-за ошибки в аттестатах

В Новосибирске выпускники лицея не смогли поступить в вузы из-за ошибки в аттестатах

Выпускники одного из новосибирских лицеев не смогли поступить в вузы из-за ошибки в аттестатах. Об этом сообщает сайт MK.RU.

Причиной этому стала орфографическая ошибка в аттестате, в котором название учебного заведения напечатано как «Лицей информационнах технологий». Высшие учебные заведения уже отказали нескольким абитуриентам в приеме документов, поскольку юридически поступающие окончили несуществующий лицей.

Всего выпускникам лицея выдали 100 недействительных аттестатов. Родители опасаются, что учебное заведение не успеет выдать новые документы, из-за чего их дети не смогут поступить в вузы в этом году. Директор Новосибирского института мониторинга и развития образования Наталья Ярославцева заявила, что «на всех может не хватить бланков из-за большого количества пострадавших ребят».

Ранее глава Рособрнадзора Анзор Музаев рассказал, когда в России может появиться новая форма выпускного экзамена. По его словам, необходимым условием для этого является изживание единого государственного экзамена (ЕГЭ). На сегодня ЕГЭ остается рабочей моделью, которая постоянно совершенствуется, подчеркнул Музаев.