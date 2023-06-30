Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
18:42, 30 июня 2023Россия

В России выпускники не смогли поступить в вузы из-за ошибки в аттестатах

В Новосибирске выпускники лицея не смогли поступить в вузы из-за ошибки в аттестатах

Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ

Выпускники одного из новосибирских лицеев не смогли поступить в вузы из-за ошибки в аттестатах. Об этом сообщает сайт MK.RU.

Причиной этому стала орфографическая ошибка в аттестате, в котором название учебного заведения напечатано как «Лицей информационнах технологий». Высшие учебные заведения уже отказали нескольким абитуриентам в приеме документов, поскольку юридически поступающие окончили несуществующий лицей.

Всего выпускникам лицея выдали 100 недействительных аттестатов. Родители опасаются, что учебное заведение не успеет выдать новые документы, из-за чего их дети не смогут поступить в вузы в этом году. Директор Новосибирского института мониторинга и развития образования Наталья Ярославцева заявила, что «на всех может не хватить бланков из-за большого количества пострадавших ребят».

Ранее глава Рособрнадзора Анзор Музаев рассказал, когда в России может появиться новая форма выпускного экзамена. По его словам, необходимым условием для этого является изживание единого государственного экзамена (ЕГЭ). На сегодня ЕГЭ остается рабочей моделью, которая постоянно совершенствуется, подчеркнул Музаев.

Что думаешь? Оцени!
    Алан Босиков
    Обсудить
    Последние новости

    Путин поручил изменить подходы валютного регулирования

    Российская орбитальная станция не получит модуль с панорамным обзором Земли

    Врач рассказал о влиянии грудного вскармливания на развитие болезней

    Российским нефтяникам сократят вдвое выплаты по демпферу

    В России выпускники не смогли поступить в вузы из-за ошибки в аттестатах

    Стали известны подробности стрельбы в аэропорте Кишинева

    В Молдавии сообщили о задержании открывшего стрельбу в аэропорту Кишинева

    Эффект введения стандартов «все включено» для российских отелей оценили

    Евросоюз потратил на помощь Украине все резервы бюджета до 2027 года

    Число жертв при стрельбе в аэропорту Кишинева выросло

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости