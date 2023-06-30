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17:03, 30 июня 2023Путешествия

Названа самая популярная у российских туристов страна в июне 2023 года

«Яндекс Путешествия»: лидером спроса у россиян в июне 2023 года стал Азербайджан

Фото: Unsplash

Эксперты назвали самую популярную у российских туристов страну в июне 2023 года. По данным аналитиков «Яндекс Путешествий», на которые ссылается газета «Известия», лидером спроса стал Азербайджан.

В исследовании отмечается, что в июне 2023 года интерес к поездкам в эту страну бывшего СССР вырос на 249 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.

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Специалисты сервиса связывают такой высокий спрос со значительным снижением цен на авиабилеты в Азербайджан: в 2023 году перелет в обе стороны подешевел на 23 процента по сравнению с прошлым годом. Однако эксперты отмечают, что цены на проживание в отелях этой страны остались на прежнем уровне.

Кроме того, аналитики сообщили, что россияне также стали больше интересоваться поездками в Грузию (на 87 процентов), Таиланд (на 80 процентов), Турцию (на 44 процента) и на Кипр (на 55 процентов).

Ранее аналитики «Яндекс Путешествий» заявили, что большинство путешествовавших россиян, 84 процента, в июне предпочли поездки внутри страны. Самыми популярными городами стали Сочи, Санкт-Петербург, Москва, Калининград и Минеральные Воды.

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    Марина Черняк
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