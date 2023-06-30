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16:55, 30 июня 2023Из жизни

Рой пчел захватил популярный бар в центре города

The Daily Record: рой пчел захватил бар в Шотландии и вынудил владельцев закрыть его

Фото: Unsplash

В Шотландии рой пчел захватил бар в центре города, после чего владельцам пришлось его временно закрыть. Об этом сообщает The Daily Record.

Популярный бар и ресторан 63rd + 1s, находящийся в Глазго на Босуэлл-стрит, был атакован пчелами в воскресенье, 25 июня. Сотрудники пришли открывать бар и заметили, что у заведения начинают собираться насекомые. Вскоре целый рой обосновался на стоящей недалеко от входа в бар мусорной урне на колесах. В итоге поварам, барменам и официантам пришлось эвакуироваться через заднюю дверь. Нашествие пчел вынудило владельцев закрыть бар для посетителей и обратиться Ассоциацию пчеловодов.

Утром в воскресенье команда заметила пчел у входа, к 11 часам стало ясно, что открывать бар будет небезопасно для работников и гостей. Мы связались с Ассоциацией пчеловодов и договорились, чтобы к нам пришел один из местных специалистов и переместил рой

Представитель бара 63rd + 1s

Работа с пчелами заняла некоторое время, однако в среду вечером, 28 июня, рой удалось переместить из урны и транспортировать в безопасное для пчел и жителей города место.

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Необычное зрелище привлекло к себе много внимания. Проходящие мимо жители Глазго делали снимки оккупированного пчелами мусорного бака. «Похоже есть риск, что вас ПОКУСАЮТ, если вы отправитесь в бары на Босуэлл-стрит», — написал один из пользователей. Слово sting переводится с английского как «кусать», но одно из его неформальных значений это «переплачивать».

Ранее сообщалось, что житель американского города Марана, штат Аризона, не выжил и еще пять человек пострадали в результате нападения роя пчел. В пожарной службе уточнили, что агрессивные пчелы вылетели из крупного улья, который висел на дереве поблизости.

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    Антонина Черташ
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