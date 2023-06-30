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16:37, 30 июня 2023Интернет и СМИ

Врач предупредил россиян о серьезной опасности пчелиных укусов

Врач Мясников предупредил об угрозе жизни для людей с аллергией при пчелиных укусах

Фото: Patrick Pleul / dpa / Globallookpress.com

Врач и телеведущий Александр Мясников прокомментировал новость о том, что в Башкирии пчелы укусили двух мальчиков 465 раз, из-за чего дети попали в реанимацию. В беседе с «Газетой.Ru» он предупредил россиян о серьезной опасности пчелиных укусов.

По словам Мясникова, такое количество укусов приводит к тяжелым состояниям — интоксикации и отекам. «И тоже за таких людей часто приходится бороться», — заявил специалист.

Помимо того, он подчеркнул, что для людей с аллергией даже один пчелиный укус может нести серьезную угрозу жизни. Доктор выразил уверенность в том, что пациенты с аллергией должны знать об этом. «Если у них был уже анафилактический шок, они потом ходят все время с ручкой и шприцом, наполненным адреналином, потому что это единственное, что может спасти жизнь, поскольку время пойдет на секунды», — добавил врач.

О происшествии в Башкирии сообщалось ранее 30 июня. Уточнялось, что дети отправились на поляну в лесу без сопровождения взрослых. Там на них напал рой домашних пчел. В больнице, куда были госпитализированы мальчики, заявили, что у пациентов уже спадают отеки.

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    Маргарита Щигарева
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