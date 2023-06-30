Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:09, 30 июня 2023Россия

В российском регионе домашние пчелы укусили двух детей 465 раз

В Башкирии пчелы укусили двух мальчиков 465 раз, рой напал на них в лесу

Фото: Eric Ward / Unsplash

В Башкирии пчелы укусили двух мальчиков 465 раз. О необычном происшествии рассказали представители детской больницы Стерлитамака в группе учреждения во «ВКонтакте».

Два брата в селе Ахмерово Ишимбайского района отправились в лес без сопровождения взрослых. Там на юных россиян напал рой домашних пчел.

Несовершеннолетние получили многочисленные укусы. Младший из мальчиков сумел вырваться и рассказать родителям о случившемся. Отец и дядя побежали на лесную поляну, разогнали пчел и сумели освободить старшего ребенка.

В реанимации у детей было удалено около 465 жал с открытых частей тела — конечностей, кистей, стоп, лица, ушей и волосистой части головы, разъяснили врачи.

В больнице Стерлитамака отметили, что пострадавшие еще остаются под наблюдением, постепенно у них начали спадать отеки.

В Минздраве Башкирии позже рассказали, что мальчиков уже отпустили домой, пишет РИА Новости.

Ранее сообщалось, что в Краснодарском крае на туристку напал рой диких пчел.

Что думаешь? Оцени!
    Анна Щербакова
    Обсудить
    Последние новости

    Названо имя задержанного в Польше по обвинению в шпионаже российского хоккеиста

    Лавров рассказал про действия России при выходе из зерновой сделки

    Пластический хирург объяснил появление шрама на животе Киркорова

    В Подмосковье нашли бивни мамонта

    Бывший премьер Украины заявил о поиске на Западе замены Зеленскому

    Сборы в бюджет с богатых россиян взлетели

    Появились подробности о заболевшем сибирской язвой россиянине

    Протестующим в Багдаде запретили сжигать флаг Швеции

    Украина получит 1,5 миллиарда долларов от Всемирного банка под гарантии Японии

    Названа верхняя планка курса доллара

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости