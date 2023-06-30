Беглов оценил возможность изъятия собственности Пригожина в Петербурге

Беглов заявил, что не видит необходимости в изъятии активов Пригожина после мятежа

Необходимости в изъятии активов главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина после мятежа нет. Об этом заявил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, сообщает телеканал 78.ru.

«Почему она должна быть изъята? Собственник есть собственник. Мы относимся с уважением к любой собственности. Если это незаконное, пусть разбираются правоохранительные органы», — сказал глава российского города.

Беглов также отметил слаженную работу силового блока в Петербурге во время мятежа. По его мнению, принятые меры предотвратили различные конфликтные ситуации.

О начале мятежа глава ЧВК «Вагнер» объявил в ночь на 24 июня. Тогда Пригожин обвинил российских военных в нанесении удара по тыловым лагерям компании. После переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, которые длились весь день, Пригожин объявил о развороте колонн техники от Москвы и возвращении вагнеровцев в полевые лагеря. Как сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, глава ЧВК уедет в Белоруссию. ФСБ прекратила дело о вооруженном мятеже, возбужденное против Пригожина.