В Бердянске прогремела серия взрывов

В Бердянске Запорожской области прогремела серия взрывов, сработала система ПВО

В Бердянске Запорожской области утром 30 июня прогремела серия взрывов. Предварительно, сработала российская система противовоздушной обороны (ПВО), сообщает ТАСС.

«В 08:00 мск в Бердянске прозвучали звуки взрывов. По предварительной информации, сработала система ПВО ВС РФ», — заявил представитель оперативных служб.

Ранее стало известно, что в ночь на 28 июня российские военные отразили ракетную атаку со стороны Украины на Мелитополь. Отмечается, что сработали российские средства ПВО, предотвратившие ночную атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ). Украинские войска хотели обстрелять город Мелитополь, но их попытка не увенчалась успехом. В итоге повреждений и пострадавших нет, заявили в Запорожской области.