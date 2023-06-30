Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
08:21, 30 июня 2023Бывший СССР

В Бердянске прогремела серия взрывов

В Бердянске Запорожской области прогремела серия взрывов, сработала система ПВО

Фото: Сергей Батурин / РИА Новости

В Бердянске Запорожской области утром 30 июня прогремела серия взрывов. Предварительно, сработала российская система противовоздушной обороны (ПВО), сообщает ТАСС.

«В 08:00 мск в Бердянске прозвучали звуки взрывов. По предварительной информации, сработала система ПВО ВС РФ», — заявил представитель оперативных служб.

Ранее стало известно, что в ночь на 28 июня российские военные отразили ракетную атаку со стороны Украины на Мелитополь. Отмечается, что сработали российские средства ПВО, предотвратившие ночную атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ). Украинские войска хотели обстрелять город Мелитополь, но их попытка не увенчалась успехом. В итоге повреждений и пострадавших нет, заявили в Запорожской области.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости

    Стукнули кулаком по столу: Зеленский не поедет на саммит НАТО, если Украина не получит приглашение о членстве

    ВСУ обстреляли автомобильный пункт пропуска в приграничном российском регионе

    В России возникли проблемы с поставками бензина

    Роман Костомаров показал новое видео с интенсивной тренировкой в протезах

    Советнику Байдена по Ирану ограничили доступ к работе из-за подозрений Госдепа

    Пьяный россиянин домогался маленькой девочки и получил семь лет колонии

    Сексолог назвала способы повысить выносливость и сделать секс ярче

    В ЕС захотели начать переговоры о вступлении Украины в декабре

    Авиасалон МАКС официально перенесли на 2024 и 2025 годы

    Система ПВО сбила беспилотник в граничащем с Украиной российском регионе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости