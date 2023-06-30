Бориса Гребенщикова признали иноагентом

Минюст России признал музыканта Гребенщикова и журналиста Караулова иноагентами

Минюст России внес в реестр иностранных агентов музыканта Бориса Гребенщикова и журналиста Андрея Караулова. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Как объяснили в министерстве, Гребенщиков «осуществлял концертную деятельность в зарубежных странах с целью оказания финансовой помощи Украине, выступал против специальной военной операции на Украине, получал поддержку от иностранных источников». Караулов «распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти РФ решениях и проводимой ими политике, а также получал поддержку от иностранного источника», добавили в ведомстве. Отмечается, что и музыкант, и журналист проживают за пределами России.

Также в реестр попали Филипп Гольдшмидт, Алексей Горпинченко, Андрей Морев, Михаил Тимонов. Помимо этого, иноагентами признали Англо-американскую школу Москвы, издания Sota.vision и «Бумага».