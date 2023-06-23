Минюст внес в реестр иноагентов бизнесмена Леонида Невзлина

Минюст внес в реестр иноагентов бизнесмена Невзлина и депутата Мосгордумы Ступина

Минюст 23 июня внес в реестр иноагентов бизнесмена Леонида Невзлина. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Отмечается, что Невзлин принимал участие в создании и распространении материалов иноагентов, а также высказывался против проведения специальной военной операции на Украине. Он проживает за пределами России.

Также в список попали депутат Мосгордумы Евгений Ступин и доцент МГУ Михаил Лобанов. Минюст отметил, что они распространяли недостоверную информацию о действиях российской власти.

В реестр также внесены «Движение сознательных отказчиков» и Комьюнити-центр «Действие».

Ранее, 16 июня, Министерство юстиции России признало иностранными агентами режиссера Виталия Манского и политика Льва Шлосберга.