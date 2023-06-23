Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
21:26, 23 июня 2023Россия

Минюст внес в реестр иноагентов бизнесмена Леонида Невзлина

Минюст внес в реестр иноагентов бизнесмена Невзлина и депутата Мосгордумы Ступина

Фото: Globallookpress.com

Минюст 23 июня внес в реестр иноагентов бизнесмена Леонида Невзлина. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Отмечается, что Невзлин принимал участие в создании и распространении материалов иноагентов, а также высказывался против проведения специальной военной операции на Украине. Он проживает за пределами России.

Также в список попали депутат Мосгордумы Евгений Ступин и доцент МГУ Михаил Лобанов. Минюст отметил, что они распространяли недостоверную информацию о действиях российской власти.

В реестр также внесены «Движение сознательных отказчиков» и Комьюнити-центр «Действие».

Ранее, 16 июня, Министерство юстиции России признало иностранными агентами режиссера Виталия Манского и политика Льва Шлосберга.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости
    Россия заявила о нежелании поддерживать поставки богатым странам зерна с Украины
    Стало известно о пропавших без вести нескольких бригадах ВСУ
    Зеленский заявил о признании всем миром Украины как члена ЕС
    Украинским беженцам сообщили пугающую новость в европейской стране
    Минюст внес в реестр иноагентов бизнесмена Леонида Невзлина
    В Китае призвали воздержаться от прохождения точки невозврата по Украине
    В США признали умение российской армии воевать
    МИД России назвал Германию спонсором терроризма
    В Сумской области раздались взрывы
    Сексолог опровергла миф о девственности
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.