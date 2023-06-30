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10:20, 30 июня 2023Интернет и СМИ

Ольга Бузова назвала удивившую ее особенность Африки

Ольга Бузова пожаловалась на резкие перепады температур на съемках реалити-шоу в Африке

Кадр: «Новые звезды в Африке» / Rutube

Российская певица и телеведущая Ольга Бузова пожаловалась на резкие перепады температур на съемках реалити-шоу «Новые звезды в Африке» на канале ТНТ. Удивившую ее особенность материка она назвала в своем аккаунте в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

«Мы снимаем зимой уже в третий раз. "Зимой" — я имею в виду, что у нас лето, а в Африке в июне, июле и августе — зима. Я до сих пор не могу привыкнуть, для меня это просто взрыв мозга», — сказала Бузова.

Она добавила, что утром на месте проведения съемок — «дубак», но в дневное время температура поднимается примерно до 25 градусов по Цельсию и иногда «даже припекает». Однако вечером снова холодает. Из-за этого телеведущая вынуждена везти из России не только летние вещи, но и теплую одежду.

Кроме того, Бузова посетовала на то, что в Африке не пользуются большой популярностью супы. Однако ей, «как истинно русской, всегда этого не хватает». На одном из записанных Бузовой роликов видно, что приготовлением супа ее команда занимается с использованием практически открытого огня.

Ранее Бузова уже жаловалась на холод на вечерних съемках. Представители ее команды выезжали на съемку одетыми в теплые вещи, в том числе куртки и шапки. Позднее телеведущая опубликовала видео, на котором показала, что температура на улице — 13 градусов.

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    Олег Давыдов
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