В Канаде увидели риск применения ядерного оружия на Украине

Профессор университета Калгари Хилл заявил о риске применения ядерного оружия на Украине

Профессор Университета Калгари в Канаде Александр Хилл увидел риск применения ядерного оружия на Украине. Свое мнение он высказал в колонке для издания Asia Times.

«Дальнейшая эскалация, возможно, с участием войск НАТО, действительно может привести к применению ядерного оружия. К счастью, дебаты в российских политических кругах о возможности и готовности применения ядерного оружия остаются очень гипотетическими, по крайней мере на данный момент», — написал он.

По мнению профессора, Киеву удалось собрать большое количество войск и значительное количество западной техники для контрнаступления. В то же время большую часть ресурсов Украина уже задействовала. Также страна столкнулась с большими потерями, заявляет Хилл.

Военный историк усомнился, что оптимистичные ожидания от наступления Украины оправдаются. При этом, по его мнению, Киев не может позволить себе провести несколько контрнаступлений, вне зависимости от того, какую технику ему поставляет Запад.

Ранее полковник спецназа в отставке Анатолий Матвийчук заявил, что недостаток живой силы является основной проблемой украинской армии. Он отметил, что мобилизация в стране «идет с напряжением».

