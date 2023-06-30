Начало нового мирового экономического цикла сочли удачным для России

Bloomberg: мировые цены на сырье и продовольствие вырастут из-за нового цикла экономики

Мировые цены на сырье и продовольствие вырастут из-за нового цикла экономики, который начнется уже в конце текущей недели. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на отраслевых аналитиков.

Издание пишет, что в настоящее время мировая экономика вступает в начало нового долгосрочного цикла, разработанного советским ученым-экономистом Николаем Кондратьевым. Согласно теории, экономика развивается 30-летними циклами, которые характеризуются различной динамикой цен, и тот, в который мир вступает сейчас, считается удачным для России.

В статье отмечается, что после достижения пиков в конце 2000-х годов индекс спотовых контрактов на поставки сырья начал снижаться, но теперь он возвращается к той же отметке, что и в 1990 году.

«В соответствии с теорией Кондратьева новая 15-летняя фаза роста цен на сырье должна начаться уже в конце этой недели, что будет крайне удачно для России», — говорится в материале.

Сообщается также о наличии иных факторов, которые могут привести к росту цен на сырье, например, дальнейшая судьба зерновой сделки, запасы стратегических сырьевых резервов США и иные обстоятельства.

Ранее глава направления анализа и прогнозирования макроэкономических процессов Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) Дмитрий Белоусов рассказал, что российская экономика сталкивается с пятью противоположными путями развития, и ее успех зависит от разрешения противоречий на горизонте 20-25 лет.

