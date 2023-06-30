В Госдуме ответили на идею избавиться от «кринжа» в России

Депутат Драпеко указала на необходимость отказаться от иностранных заимствований в речи

Высказанная курганским губернатором Вадимом Шумаковым идея отказаться от иностранных заимствований, таких, как «кринж» и «рофл» заслуживает поддержки, считает первый зампред комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко. Парламентарий поделилась своим мнением в беседе с «Лентой.ру».

«Я согласна с ним (Шумаковым. — прим. «Ленты.ру»). У нас же принят закон, согласно которому у нас будут разработаны словари русских слов, в которые, безусловно, войдут и англицизмы, которые за последнее время прижились в русском языке. Использовать же вот такие иностранные слова в официальных документах у нас давно запрещено», — заявила депутат.

По ее мнению, тренд на иностранные заимствования связан с их распространенностью в интернете, а также тем, что они часто появляются в текстах СМИ.

«Это и англоязычные фильмы, видеоигры. Поэтому за последнее время появилось много англицизмов, особенно в профессиональной речи. Я думаю, это начнет постепенно утихать, потому что сегодня волна патриотизма, которая утихомирит эти англицизмы», — добавила Драпеко.

Ранее губернатор Курганской области Вадим Шумков призвал отказаться от использования в речи слов «кринж» и «рофл». По мнению главы российского региона, люди такими иностранными фразами пытаются подчеркивать свою исключительность. По мнению Шумкова, началось все с 90-х, когда «на фоне обнищания и падения авторитета страны» якобы стало модным выискивать иностранные корни.

Как утверждает курганский губернатор, в употреблении иностранные слов «нет ничего дурного», только когда они первичны и точны. В других обстоятельствах, применяя такие слова, как «киллеры», «мерчендайзеры», «менеджеры», «дедлайны», «кэшбэк», люди подчеркивают «колониальность сознания», резюмировал Шумков.