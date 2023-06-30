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13:01, 30 июня 2023Россия

Российский губернатор призвал отказаться от «кринжа»

Курганский губернатор Шумков призвал отказаться от использования слов «кринж» и «рофлы»
Вадим Шумков

Вадим Шумков. Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Губернатор Курганской области Вадим Шумков призвал отказаться от использования в речи слов «кринж» и «рофлы». По мнению главы российского региона, люди такими иностранными фразами пытаются подчеркивать свою исключительность. Свой комментарий он опубликовал в Telegram-канале.

Он предположил, что такие слова массово используют те, кто путают Александра Пушкина с Сергеем Есениным, а Великую Отечественную с войной 1812 года.

По словам Шумкова, началось все с 90-х — тогда «на фоне обнищания и падения авторитета страны» якобы стало модным выискивать иностранные корни.

Как утверждает курганский губернатор, в употреблении иностранные слов «нет ничего дурного», только когда они первичны и точны.

В других обстоятельствах, применяя слова «киллеры», «мерчендайзеры», «менеджеры», «дедлайны», «кэшбэк», люди подчеркивают колониальность сознания, резюмировал Шумков.

До этого губернатор Курганской области предложил ввести в российских школах календарь исторических дат. По задумке Шумкова, в знаковые даты можно показывать учащимся тематические художественные или документальные фильмы.

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    Анна Щербакова
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