Ревнивый россиянин выстрелил в бывшую жену и попытался свести счеты с жизнью

В Ингушетии ревнивый россиянин ранил бывшую жену и попытался свести счеты с жизнью

В Республике Игушетия сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства ранения женщины и попытки суицида ранившего ее мужчины. Об этом в пятницу, 30 июня, сообщает Telegram-канал Mash Gor.

По данным издания, местный житель Ваха Гудантов пытался вернуть бывшую жену Людмилу. Пара рассталась из-за ревности мужа. Однако, несмотря на разрыв, Гудантов продолжал ревновать бывшую супругу и часто наведывался к ней на работу. В ходе очередного визита произошла ссора, в результате которой Ваха выстрелил Людмиле в голову из травматического пистолета и попытался свести счеты с жизнью. Оба бывших супруга доставлены в реанимацию.

13 апреля сообщалось, что в Ингушетии из травматического оружия обстреляли Mercedes и ранили двух россиян.