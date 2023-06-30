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17:56, 30 июня 2023Силовые структуры

Ревнивый россиянин выстрелил в бывшую жену и попытался свести счеты с жизнью

В Ингушетии ревнивый россиянин ранил бывшую жену и попытался свести счеты с жизнью

Фото: Svetlana Vozmilova / Globallookpress.com

В Республике Игушетия сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства ранения женщины и попытки суицида ранившего ее мужчины. Об этом в пятницу, 30 июня, сообщает Telegram-канал Mash Gor.

По данным издания, местный житель Ваха Гудантов пытался вернуть бывшую жену Людмилу. Пара рассталась из-за ревности мужа. Однако, несмотря на разрыв, Гудантов продолжал ревновать бывшую супругу и часто наведывался к ней на работу. В ходе очередного визита произошла ссора, в результате которой Ваха выстрелил Людмиле в голову из травматического пистолета и попытался свести счеты с жизнью. Оба бывших супруга доставлены в реанимацию.

13 апреля сообщалось, что в Ингушетии из травматического оружия обстреляли Mercedes и ранили двух россиян.

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    Владимир Седов
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