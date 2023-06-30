Сбежавшие за границу из-за мятежа Пригожина россияне попросились домой

Mash: 116 сбежавших из страны россиян попросили вернуть их домой после мятежа Пригожина

Граждане России, сбежавшие из страны из-за мятежа главы частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгения Пригожина, захотели вернуться домой. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Уточняется, что беглецы потратили крупные суммы денег на авиабилеты в страны СНГ и Грузию и остались без финансов за границей. В связи с этим они попросили российское Министерство иностранных дел о помощи. Всего число желающих вернуться обратно в страну оказалось 116. Всем им выдали свидетельство на возвращение.

О начале мятежа глава ЧВК «Вагнер» объявил в ночь на 24 июня. Пригожин обвинил российских военных в нанесении удара по тыловым лагерям компании. После переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, которые длились весь день, Пригожин объявил о развороте колонн техники от Москвы и возвращении вагнеровцев в полевые лагеря. Как сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, глава ЧВК уехал в Белоруссию. ФСБ прекратила дело о вооруженном мятеже, возбужденное против Пригожина.