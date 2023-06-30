Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
11:14, 30 июня 2023Путешествия

Сбежавшие за границу из-за мятежа Пригожина россияне попросились домой

Mash: 116 сбежавших из страны россиян попросили вернуть их домой после мятежа Пригожина

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Граждане России, сбежавшие из страны из-за мятежа главы частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгения Пригожина, захотели вернуться домой. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Уточняется, что беглецы потратили крупные суммы денег на авиабилеты в страны СНГ и Грузию и остались без финансов за границей. В связи с этим они попросили российское Министерство иностранных дел о помощи. Всего число желающих вернуться обратно в страну оказалось 116. Всем им выдали свидетельство на возвращение.

О начале мятежа глава ЧВК «Вагнер» объявил в ночь на 24 июня. Пригожин обвинил российских военных в нанесении удара по тыловым лагерям компании. После переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, которые длились весь день, Пригожин объявил о развороте колонн техники от Москвы и возвращении вагнеровцев в полевые лагеря. Как сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, глава ЧВК уехал в Белоруссию. ФСБ прекратила дело о вооруженном мятеже, возбужденное против Пригожина.

Что думаешь? Оцени!
    Зарина Дзагоева
    Обсудить
    Последние новости

    Названо имя задержанного в Польше по обвинению в шпионаже российского хоккеиста

    Лавров назвал шизофренической позицию Запада по Украине

    Лавров потребовал включить страны Азии, Африки и Латинской Америки в СБ ООН

    Женщина использовала тактику предыдущего победителя в лотерею и разбогатела

    Москвичей пригласили на празднование 120-летия известного сказочника

    Актер Добронравов похвалил одно изменение в Москве

    Лавров заявил о возможности украинских детей вернуться на родину

    Минобрнауки рекомендовало начислять допбаллы абитуриентам за участие в СВО

    В Москву придет гроза с градом

    Россиянин несколько лет развращал 13-летнюю дочь и 7-летнюю падчерицу

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости