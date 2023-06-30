Спрятанный в коллекторе беспилотник нашли неподалеку от московского аэропорта

Shot: спрятанный в коллекторе беспилотник нашли неподалеку от аэропорта Шереметьево

Беспилотный летательный аппарат, спрятанный в заброшенном коллекторе, нашли в нескольких километрах от московского аэропорта Шереметьево. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, оснащенный двойной камерой беспилотник был найден у Зеленограда, неподалеку от Ленинградского шоссе. Его обнаружил работавший в поле тракторист.

Прибывшие на место полицейские установили, что найденный аппарат — квадрокоптер Mavic 2 Enterprise Dual, стоимость которого варьируется от 500 тысяч до 1 миллиона рублей. Взрывных устройств на дроне обнаружено не было, подробности произошедшего выясняются.

Ранее сообщалось, что беспилотник с камерой и флешкой упал возле Центра научно-технической информации Минэнерго России в подмосковных Люберцах. Каких-либо идентификационных обозначений на дроне не нашли.

