Беспилотник с камерой рухнул возле научного центра Минэнерго под Москвой
Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) с камерой и флешкой рухнул возле Центра научно-технической информации Минэнерго России в подмосковных Люберцах. Об этом сообщается в Telegram-канале Shot.
По информации издания, все произошло вечером 21 июня на улице Электрификации. Размер упавшего устройства составил 70 на 30 сантиметров. Каких-либо идентификационных обозначений на дроне не нашли.
Обломки неизвестного беспилотника уже начали осматривать специалисты.
Ранее стало известно о падении дрона в районе реки Пахры недалеко от деревни Лукино в Новой Москве. До ЧП местные жители слышали взрыв. Сведений о пострадавших не поступало.
В тот же день два БПЛА рухнули в поселке Калининец в Наро-Фоминском городском округе Подмосковья. Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в результате инцидента никто не пострадал.
Он уточнил, что дроны были сбиты российскими военными на подлете к складам одной из воинских частей.