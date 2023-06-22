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10:36, 22 июня 2023Россия

Беспилотник с камерой рухнул возле научного центра Минэнерго под Москвой

Shot: беспилотник с камерой и флешкой рухнул у научного центра Минэнерго в Люберцах

Фото: Telegram-канал SHOT

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) с камерой и флешкой рухнул возле Центра научно-технической информации Минэнерго России в подмосковных Люберцах. Об этом сообщается в Telegram-канале Shot.

По информации издания, все произошло вечером 21 июня на улице Электрификации. Размер упавшего устройства составил 70 на 30 сантиметров. Каких-либо идентификационных обозначений на дроне не нашли.

Обломки неизвестного беспилотника уже начали осматривать специалисты.

Ранее стало известно о падении дрона в районе реки Пахры недалеко от деревни Лукино в Новой Москве. До ЧП местные жители слышали взрыв. Сведений о пострадавших не поступало.

В тот же день два БПЛА рухнули в поселке Калининец в Наро-Фоминском городском округе Подмосковья. Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в результате инцидента никто не пострадал.

Он уточнил, что дроны были сбиты российскими военными на подлете к складам одной из воинских частей.

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    Анна Щербакова
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