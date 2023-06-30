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17:21, 30 июня 2023Ценности

Врач назвала россиянам вызывающее облысение средство для волос

Трихолог Наталия Жовтан рассказала, что сухой шампунь вызывает облысение

Фото: engin akyurt / Unsplash

Трихолог Наталия Жовтан назвала россиянам вызывающее облысение средство для волос. Соответствующий материал появился на сайте издания Life.

Речь идет о сухом шампуне. Врач рассказала, что в составе данного продукта присутствуют сорбенты, которые маскируют загрязнения, впитывая кожное сало. Однако медик отметила, что даже при правильном нанесении частицы упомянутых компонентов могут закупорить поры, вызвать воспаление и выпадение волос.

Кроме того, Жовтан заявила, что сухой шампунь может содержать натуральные экстракты, которые, в свою очередь, приводят к аллергическим реакциям, зуду и раздражению кожи. Помимо прочего, собеседница издания объяснила, что подобные продукты делают волосы тусклыми и лишают их блеска.

Также специалистка предупредила, что сухие шампуни противопоказаны детям и людям, у которых чувствительная кожа головы. «По мнению трихологов, такие средства могут использоваться как экспресс- или SOS-средства. Лучше, безопаснее и правильнее использовать классические шампуни и воду для тщательного очищения волос и кожи головы», — заключила она.

Ранее парикмахер Марина Лапина назвала способы избежать электризации волос. В первую очередь специалистка посоветовала заменить пластмассовую расческу на деревянную или металлическую. Кроме того, она порекомендовала во время мытья головы использовать кондиционер, в составе которого присутствуют силиконы.

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    Мария Винар
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