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09:22, 30 июня 2023Ценности

Российский парикмахер назвала способы избежать электризации волос

Российский парикмахер Лапина: кондиционер с силиконами поможет избежать электризации волос

Фото: Liubov Ilchuk / Unsplash

Российский парикмахер Марина Лапина назвала способы избежать электризации волос. Соответствующий материал появился на сайте издания «Подмосковье сегодня».

В первую очередь специалистка посоветовала заменить пластмассовую расческу на деревянную или металлическую. Кроме того, она порекомендовала во время мытья головы использовать кондиционер, в составе которого присутствуют силиконы. «Как правило, он защищает волосы после мытья, и при расчесывании они не "встают на дыбы". Главное, расчешитесь до того момента, как волосы полностью высохнут», — объяснила Лапина.

При этом собеседница издания обратила внимание читателей на головные уборы. По ее мнению, защитить волосы от статического электричества помогут шапки, береты или кепки из натуральных материалов. «Но если все же пришлось надеть синтетику, то побрызгайте волосы эфирным маслом и расчешитесь, перед тем как надеть головной убор», — заключила специалистка.

В мае Марина Лапина раскрыла россиянам способ быстро высушить волосы без фена. Специалистка рассказала, что добиться указанного результата помогут несколько хорошо впитывающих влагу полотенец, например, из микрофибры или хлопка.

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    Мария Винар
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