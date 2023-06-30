Зеленский осудил вызванный военным конфликтом «экоцид»

Президент Украины Владимир Зеленский осудил «экоцид», спровоцированный военными действиями

Президент Украины Владимир Зеленский осудил «экоцид», который был спровоцирован военными действиями. Об этом он заявил после встречи с международной рабочей группой по экологическим последствиям войны 29 июня, его слова передает Bloomberg.

Одним из членов делегации была шведская экоактивистка Грета Тунберг. Обсуждая экологические последствия военного конфликта, Зеленский акцентировал особое внимание на разрушении плотины Каховской гидроэлектростанции (ГЭС), которое также осудил.

29 июня стало известно, что Грета Тунберг приехала в Киев и встретилась с Владимиром Зеленским в составе Международной рабочей группы по экологическим последствиям войны. Кроме нее в группу вошли бывший министр иностранных дел Швеции Маргот Вальстрем, вице-президент Европейского парламента Хайди Хаутала и экс-президент Ирландии Мэри Робинсон.

Участники встречи обсудили последствия повреждения Каховской ГЭС. Тунберг поблагодарила Зеленского за приглашение и подчеркнула, что будет привлекать представителей общественных организаций к диалогу об основных задачах рабочей группы.

Ранее Тунберг обвинила Россию в экоциде после разрушения Каховской ГЭС. По ее мнению, в произошедшем якобы виноваты российские военные, однако никаких доказательств активистка не привела.