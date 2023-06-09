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03:59, 9 июня 2023Мир

Грета Тунберг обвинила Россию в экоциде после разрушения Каховской ГЭС

Экоактивистка Грета Тунберг обвинила Россию в экоциде после разрушения Каховской ГЭС
СюжетУдар по Каховской ГЭС
Грета Тунберг

Грета Тунберг. Фото: Roberto Pfeil / Globallookpress.com

Шведская экоактивистка Грета Тунберг обвинила Россию в экоциде после разрушения Каховской гидроэлектростанции (ГЭС). Об этом пишет «Газета.Ru» со ссылкой на ее социальные сети.

Тунберг утверждает, что в чрезвычайном происшествии с дамбой виноваты российские военные, однако не предоставляет никаких доказательств того, что именно они подорвали станцию.

«Этот экоцид <...> еще одно злодеяние, для которого миру трудно подобрать слова», — подчеркнула она, отметив необходимость привлечения виновных к ответственности. Запись экоактивистки появилась спустя три дня после разрушения ГЭС.

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    Марина Совина
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