Экоактивистка Грета Тунберг обвинила Россию в экоциде после разрушения Каховской ГЭС

Шведская экоактивистка Грета Тунберг обвинила Россию в экоциде после разрушения Каховской гидроэлектростанции (ГЭС). Об этом пишет «Газета.Ru» со ссылкой на ее социальные сети.

Тунберг утверждает, что в чрезвычайном происшествии с дамбой виноваты российские военные, однако не предоставляет никаких доказательств того, что именно они подорвали станцию.

«Этот экоцид <...> еще одно злодеяние, для которого миру трудно подобрать слова», — подчеркнула она, отметив необходимость привлечения виновных к ответственности. Запись экоактивистки появилась спустя три дня после разрушения ГЭС.