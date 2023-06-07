Киев признал отсутствие доказательств причастности России к ЧП на Каховской ГЭС

Зеленский признал, что у Киева нет доказательств причастности России к ЧП на Каховской ГЭС

Президент Украины Владимир Зеленский признал, что у Киева нет доказательств причастности России к ЧП на Каховской гидроэлектростанции (ГЭС). Об этом он заявил в интервью изданию Bild.

«Какие доказательства мы можем иметь? Когда мы будем на месте, то соберем доказательства», — заверил он. Украинский лидер отметил, что к ситуации должны быть привлечены международные эксперты.

При этом, согласно версии политика, «еще год назад Киев указывал, что располагает информацией о том, что что-то должно произойти». По словам Зеленского, это «произошло только из-за России и людей, которые сейчас контролируют данный регион».

Каховская ГЭС была повреждена ночью 6 июня. В результате многочисленных ударов пострадала опора плотины, после чего началось затопление территорий. Глава администрации Новой Каховки Владимир Леонтьев назвал произошедшее терактом и подчеркнул, что его последствия будут изучены.

