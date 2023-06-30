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19:00, 30 июня 2023Россия

Взрыв на нефтегазодобывающем управлении в российском регионе сняли на видео

Момент взрыва резервуара на нефтегазодобывающем управлении в Татарстане сняли на видео

Момент взрыва резервуара на нефтегазодобывающем управлении «Елховнефть» в Татарстане сняли на видео. Ролик опубликован в пятницу, 30 июня, в Telegram-канале Mash.

На кадрах видно, как сильным взрывом изнутри буквально сносит крышу крупного сооружения.

Ранее сообщалось, что ЧП произошел во время работ по очистке резервуара, после чего начался пожар. В результате погибли два человека — сотрудники предприятия, занимавшиеся очисткой емкости. Уточняется, что они скончались на месте.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 3 статьи 217 УК РФ («Нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах»).

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    Игорь Дмитров
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