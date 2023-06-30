При взрыве на российском нефтегазодобывающем управлении погибли два человека

«112»: в татарском селе Старое Маврино произошел взрыв на нефтегазодобывающем управлении

В селе Старое Маврино в Татарстане произошел взрыв на территории нефтегазодобывающего управления «Елховнефть». Об этом в пятницу, 30 июня, сообщает Telegram-канал «112».

ЧП случилось во время работ по очистке резервуара, после начался пожар. Площадь возгорания уточняется. В результате инцидента погибли два человека — сотрудники, работавшие на предприятии.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 3 статьи 217 УК РФ («Нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах»).

Днем ранее, 29 июня, взрыв произошел на химическом заводе «Бальзам» в Нижнем Новгороде. В результате случившегося пострадал сотрудник завода — он получил 90 процентов ожогов тела. Известно, что пожар начался в фурах с прицепом, где находится горючая жидкость толуол, затем он перекинулся на стоящие рядом гаражи с краской.