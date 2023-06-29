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11:09, 29 июня 2023Россия

Момент взрыва на российском химическом заводе попал на видео

В Нижнем Новгороде на химзаводе «Бальзам» произошел взрыв, его сняли на видео

В Нижнем Новгороде на химическом заводе «Бальзам» произошел взрыв. Этот момент сняли на видео, его публикует Telegram-канал Ni Mash.

На видеозаписи виден горящий завод, из которого валят черные клубы дыма, в какой-то момент там происходит мощный взрыв, виден шар пламени.

По информации авторов канала, при взрыве пострадал сотрудник завода — он получил 90 процентов ожогов тела. Известно, что пожар начался в фурах с прицепом, где находится горючая жидкость толуол, затем он перекинулся на стоящие рядом гаражи с краской.

Из-за пожара на заводе произошло несколько взрывов. Возгоранию присвоили третий ранг сложности, его площадь составляет 800 квадратных метров. На помощь экстренным службам выехал пожарный поезд.

Ранее в Кудьме Нижегородской области при взрыве в цеху одного из заводов пострадали четыре человека. Взрыв прогремел на производстве акриловых раковин, в результате оказалось частично разрушено здание.

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    Анастасия Шейкина
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