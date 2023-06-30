ЕС выразил поддержку ключевым принципам мирной «формулы Зеленского»

Лидеры стран ЕС поддержали ключевые принципы мирной «формулы Зеленского» на Украине

Лидеры стран Евросоюза заявили о намерении добиваться международной поддержки ключевых принципов и целей так называемой мирной формулы президента Украины Владимира Зеленского. Об этом говорится в документе по итогам первого дня саммита в Брюсселе, пишет РИА Новости.

Как уточняется в документе, ранее в институтах ЕС неоднократно говорили о полной и безоговорочной поддержке всей украинской инициативы. На саммите предположили появление и других мирных инициатив. «Любая мирная инициатива должна базироваться на полном уважении независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах международно признанных границ», — подчеркнули эксперты.

В тексте нет ставшей традиционной в последнее время фразы о том, что ЕС не поддержит инициативу, если она будет предполагать «замораживание» конфликта на Украине.

Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил об упущенном шансе на мир на Украине весной 2022 года.